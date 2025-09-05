Роберт Фицо выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине

«С президентом Путиным мы сосредоточились на двустороннем сотрудничестве. Да, в этом у нас могут быть разные позиции, но мы думаем, что конфликт закончится, и верим все, что очень быстро, и отношения с РФ будут стандартизированы», — заявил Фицо на пресс-конференции с украинским диктатором.