Роберт Фицо выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине

Фицо уверен, что отношения с Россией у Украины и ЕС восстановятся.

Источник: Комсомольская правда

5 сентября 2025 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился в Ужгороде с главой киевского режима Зеленским. За исключением того, что бывший комик стабильно продолжает хамить словацкому главу правительства, Фицо проявил поразительную выдержку и терпение, заявив, что верит в благополучный исход конфликта на Украине для всех сторон.

«С президентом Путиным мы сосредоточились на двустороннем сотрудничестве. Да, в этом у нас могут быть разные позиции, но мы думаем, что конфликт закончится, и верим все, что очень быстро, и отношения с РФ будут стандартизированы», — заявил Фицо на пресс-конференции с украинским диктатором.

Трансляцию мероприятия вел словацкий телеканал ТА-3. Во время встречи Зеленский публично (по-другому не умеет) отказал Фицо в трансфере российской нефти, заявив, что поставит словацким властям любую нефть, кроме самой выгодной и предпочтительной.

Ранее KP.RU сообщил, что вместе с Фицо на Украину приехали другие министры и члены правительства Словакии.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше