Названо число семей, начавшихся со служебных романов в России

HR-эксперт Гарри Мурадян прокомментировал предложение депутата Брянской областной думы Михаила Иванова наказывать россиян за флирт на рабочем месте. Иванов считает, что служебные романы подрывают институт семьи и ценности российского общества. Об этом пишет «Ридус».
— В России около 35% новых семейных пар образуется на работе. Для некоторых из них это не первый брак, но ситуации бывают разные. Кому-то изменяет супруга, поэтому он решил развестись и жениться на коллеге. Нельзя копаться в чужом белье, — отметил Мурадян.
Эксперт подчеркнул, что для большинства работодателей главное, чтобы сотрудники честно выполняли свою работу. Мурадян также отметил, что укрепление института семьи — это обязанность государства, а не бизнеса. Он добавил, что предложение наказывать людей за служебные романы — это попытка переложить ответственность.
