Названо число семей, начавшихся со служебных романов в России

HR-эксперт Мурадян: 35% новых семей в России образуются на работе.

Источник: Комсомольская правда

HR-эксперт Гарри Мурадян прокомментировал предложение депутата Брянской областной думы Михаила Иванова наказывать россиян за флирт на рабочем месте. Иванов считает, что служебные романы подрывают институт семьи и ценности российского общества. Об этом пишет «Ридус».

— В России около 35% новых семейных пар образуется на работе. Для некоторых из них это не первый брак, но ситуации бывают разные. Кому-то изменяет супруга, поэтому он решил развестись и жениться на коллеге. Нельзя копаться в чужом белье, — отметил Мурадян.

Эксперт подчеркнул, что для большинства работодателей главное, чтобы сотрудники честно выполняли свою работу. Мурадян также отметил, что укрепление института семьи — это обязанность государства, а не бизнеса. Он добавил, что предложение наказывать людей за служебные романы — это попытка переложить ответственность.

— Предложение наказывать россиян за служебные романы — попытка переложить ответственность, — заключил специалист.