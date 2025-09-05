Может быть холера: врач призвал относиться с осторожностью к воде в Турции

Возбудитель холеры способен выживать и размножаться в теплых водоемах в условиях высокой температуры. Опасность исходит не только от употребления зараженной воды, но и от купания в таких водоемах. Об этом предупредил эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский в связи со вспышками неизвестного заболевания в Турции, которое может оказаться холерой.
— Холера всегда относилась к особо опасным инфекциям. Она тяжело протекает: начинаются очень сильная диарея, рвота, организм человека резко обезвоживается, буквально высыхает изнутри. Сердце не справляется с нагрузкой, и человек может погибнуть от этого обезвоживания, — заявил специалист.
Эксперт утверждает, что нет определенной группы риска — заболеть может любой. Тем не менее наличие хронических заболеваний может усугубить течение болезни. Важно своевременно обратиться к врачу.
Также он посоветовал во время поездок выбирать напитки без льда и иметь при себе солевые регидратационные растворы, чтобы предотвратить первые симптомы заболевания.
— Основное правило: вся используемая вода должна быть кипяченой, а при купании — ни в коем случае не глотать воду. В группе риска и те, кто любит напитки со льдом, поскольку его могли сделать из некипяченой воды, — передает слова эпидемиолога «Москва 24».
Российские туристы, отдыхающие на популярных курортах Турции, подхватили кишечную инфекцию, спровоцированную бактерией Vibrio. Пострадавшие жалуются на высокую температуру, рвоту и слабость. «Вечерняя Москва» узнала у инфекциониста Елены Мескиной, что это за бактерия, насколько она опасна и может ли добраться до России.