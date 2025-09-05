Более 80 тонн зараженного амброзией подсолнечника нашли на складе под Ростовом

На складе предпринимателя в Октябрьском районе Ростовской области партия подсолнечника в 82,5 тонны оказалась заражена амброзией полыннолистной. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.
Индивидуальному предпринимателю теперь вынесут предостережение. Зараженный подсолнечник отправили на переработку для лишения жизнеспособности карантинного сорняка.
Напомним, амброзия находится в перечне карантинных объектов Евразийского экономического союза. Она распространяется с культурными растениями, заражая поля, огороды и пастбища, вытесняет полезные культуры и снижает плодородие почв.
При этом особую опасность представляет живучесть амброзии. Сорняк устойчив к засухе, скашиванию и затоплению, а его семена могут прорасти даже через 40 лет. Сельхозпродукцию с амброзией запрещено вывозить за пределы региона и страны. Карантинное растение также вызывает сильные аллергические реакции у людей.
