Более 80 тонн зараженного амброзией подсолнечника нашли на складе под Ростовом

При этом особую опасность представляет живучесть амброзии. Сорняк устойчив к засухе, скашиванию и затоплению, а его семена могут прорасти даже через 40 лет. Сельхозпродукцию с амброзией запрещено вывозить за пределы региона и страны. Карантинное растение также вызывает сильные аллергические реакции у людей.