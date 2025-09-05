Россиянам рассказали о самых угоняемых в стране иномарках в 2025 году

Как писал сайт KP.RU, в апреле текущего года в России был зафиксирован резкий рост числа автоугонов. Так, за первые три месяца количество таких преступлений увеличилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем пик пришелся на февраль. отмечалось, что более половины случаев (54%) теперь приходится на грузовой транспорт. Среди легковых автомобилей повышенным спросом у преступников пользуются китайские марки Chery и Haval. Также среди часто угоняемых были указаны Hyundai, Kia и Lada.