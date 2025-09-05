Ричмонд
Россиянам рассказали о самых угоняемых в стране иномарках в 2025 году

Autonews перечислил самые угоняемые в России импортные машины в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В текущем году в России самыми угоняемыми марками автомобилей стали Kia, BMW, Hyundai, Renault, Toyota и Lexus. Об этом сообщило издание Autonews.ru со ссылкой на статистику крупных страховых компаний страны.

«Несмотря на обилие уличных и дорожных камер, а также многообразие систем безопасности, полностью искоренить автоугоны в России по-прежнему не удается», — говорится в публикации.

По данным издания, компания «АльфаСтрахование» среди наиболее часто угоняемых машин выделяет Hyundai, Kia и Renault в связи с высоким спросом на их детали. Эти автомобили часто крадут для разбора на запчасти, указали специалисты.

В свою очередь в «РЕСО-Гарантия» отметили также чешскую Skoda и китайские бренды Geely и Chery среди популярных у злоумышленников. Из моделей, часто угоняемых в течение этого года, эксперты выделяют Hyundai Creta и Tucson, Nissan X-Trail, Haval F7, Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado, Kia Ceed, BMW X1 и Range Rover, говорится в материале.

Кроме того, страховщики подчеркнули, что большая часть противоправных действий в отношении автомобилей совершается в Москве и Санкт-Петербурге. Однако, в 2025 году к ним прибавились Курская и Астраханская области, а также Удмуртия. Чаще всего угоны происходят с придомовых стоянок в ночное время, а с парковок у торговых центров машины воруют днем.

Как писал сайт KP.RU, в апреле текущего года в России был зафиксирован резкий рост числа автоугонов. Так, за первые три месяца количество таких преступлений увеличилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем пик пришелся на февраль. отмечалось, что более половины случаев (54%) теперь приходится на грузовой транспорт. Среди легковых автомобилей повышенным спросом у преступников пользуются китайские марки Chery и Haval. Также среди часто угоняемых были указаны Hyundai, Kia и Lada.