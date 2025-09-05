В РПЦ рассказали, что делать при потере нательного креста

При потере нательного крестика верующему не стоит сильно беспокоиться — достаточно купить новый и освятить его в церкви. Об этом рассказал священник, иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит).
— Конечно, крестик терять нежелательно. Но это не является каким-то особым грехом, если ты его сам куда-то не выбросил. В крайнем случае, можно покаяться в том, что был не очень аккуратен. Никаких ужасов это не несет. Надо просто купить новый крестик, — отметил священнослужитель.
Он отметил, что подойдет любой крест, и подчеркнул, что он не является украшением. По словам Сеньчукова, его предназначение заключается в том, «чтобы нести на себе крестное знамение о том, что Господь был с нами».
Иеромонах добавил, что формы крестика и способы его ношения зависят от каждого человека и традиций его народа. В частности, православные арабы носят крест на виду и из-за этого выделяются среди мусульман, передает Общественная служба новостей.
Священник Давид Бобров рассказал, что практика ношения чужого нательного креста никак не запрещена церковью, широко распространена в стране и считается нормой. Он отметил, что семейные кресты, которые передаются по наследству, ценнее обычных, поскольку они несут в себе молитвы многих поколений.