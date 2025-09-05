XXV Конгресс Российского общества урологов пройдет 11−14 сентября в Казани

В Казани с 11 по 14 сентября 2025 года пройдет XXV Конгресс Российского общества урологов. На площадке «Казань Экспо» соберутся ведущие урологи, андрологи, онкоурологи, акушеры-гинекологи, эндокринологи, нефрологи, кардиологи и другие специалисты. Эксперты обсудят новейшие методы диагностики и лечения и обменяются опытом. Кроме отечественных специалистов в работе конгресса примут участие зарубежные спикеры.
Мероприятие организует Российское общество урологов и ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). Главная цель конгресса — повышение компетенций профильных специалистов и их знакомство с новейшими мировыми тенденциями, что в итоге позволит улучшить качество медицинской помощи урологическим пациентам.
«Российское общество урологов с момента своего основания стремится к тому, чтобы врачам-клиницистам были доступны все новейшие методы диагностики и лечения урологических заболеваний. Благодаря масштабности и разнообразию тематик конгресса участники смогут получить ответы на вопросы, стоящие перед урологией», — рассказал председатель общества, ректор ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, академик РАН Петр Глыбочко.
Программа конгресса включает образовательные семинары и секционные заседания, во время которых участники рассмотрят актуальные вопросы диагностики и лечения урологических заболеваний у взрослых и детей. Гости мероприятия познакомятся с данными последних фундаментальных и клинических исследований. Кроме того, будут обсуждаться вопросы использования инновационных технологий, в том числе в условиях импортозамещения, и правовые аспекты практической деятельности.
В рамках конгресса накануне его открытия, 10 сентября, пройдет заседание правления Российского общества урологов. А в день его завершения, 14 сентября, будет проведена I Студенческая олимпиада по урологии.
В дни работы конгресса также откроется выставка медицинской техники и лекарственных препаратов. Российские и зарубежные производители продемонстрируют свою продукцию практикующим специалистам.