Концентрация творчества, молодости и дружбы: в Могилеве открыли фестиваль «Молодежь — за Союзное государство»

5 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Во Дворце культуры области в Могилеве дали старт XVIII фестивалю «Молодежь — за Союзное государство». В этом году он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.
Через творчество — к сохранению исторической памяти. Ипатов о фестивале «Молодежь — за Союзное государство».
Во время фестиваля состоятся конкурсы исполнителей молодежной песни и хореографических коллективов — всего 230 участников из всех областей Беларуси и 20 регионов России. Сегодня для них организовали тематические мастер-классы.
Как отметила председатель жюри конкурса исполнителей молодежной песни, директор Могилевской детской школы искусств № 1 имени И. М. Лученка Ирина Пекарская, могилевская гостеприимная земля встречает уникальное и масштабное мероприятие. «На мой взгляд, это такая яркая концентрация творчества, молодости, дружбы, а главное — патриотизма. Это сейчас очень важно, — подчеркнула она. — Шикарные молодые люди, активные. Они демонстрируют не только свои таланты в творчестве и различных видах искусства, но и свою активную гражданскую позицию. Они не стесняются говорить о своих чувствах, но говорят о них посредством творчества».
Она обратила внимание, что песни, которые зазвучат на сцене, это песни, которые славят родную землю. «Это песни, которые показывают, что наши корни у нас есть, наш род с нами. И наши страны должны быть не просто вместе, а едины. И молодежь это понимает», — отметила Ирина Пекарская.
Каждому участнику председатель жюри пожелала победы. И в первую очередь победы над собой, а уже потом — в конкурсе.
Жюри в хореографическом конкурсе возглавил режиссер и хореограф, лауреат международных конкурсов и фестивалей Дмитрий Залесский. Такие фестивали, считает он, носят очень важное значение. «Когда национальная традиция показывается, она имеет возможность трансформироваться с новым взглядом, взглядом молодежи. И каждый раз она приобретает современные черты. На мой взгляд, в этом есть развитие, — отметил он. — Национальная красота тоже оценивается. Это всегда очень интересно, и порой какое-то неизвестное произведение, аутентичное, из глубинки выстреливает, показывается под другим углом, и я даже для себя открываю что-то».
По словам председателя жюри конкурса, для него важна целостность произведения, которая показывается на сцене. Дети должны знать и верить в то, что они делают. Все это должно быть гармонично и искренне.
Во время открытия фестиваля председатель Могилевского областного Совета депутатов Александр Горошкин зачитал приветственный адрес председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко. «Фестиваль — это уникальный праздник дружбы, единства и созидания. Он объединяет талантливых юношей и девушек, через их творчество помогает сохранить наши общие духовные ценности, нашу историю и самобытность, — сказал он. — Здесь стираются границы, завязываются настоящие человеческие связи, рождаются смелые творческие идеи. Здесь крепнет понимание, что сила Беларуси и России — в нашем братстве, в нашей общей истории и в нашей совместной ответственности за будущее».
Сегодня на сцене фестиваля состоится премьера песни «Молодежь — за Союзное государство». Ее написали могилевские авторы. Она станет отражением праздника творчества, мира и дружбы.
XVIII фестиваль «Молодежь — за Союзное государство» проходит в Могилеве с 5 по 8 сентября. Большой гала-концерт, на котором назовут имена победителей, пройдет 7 сентября на сцене Дворца культуры области. Кроме этого, для ребят подготовили насыщенную и разнообразную программу. Их ждут встречи с депутатами Парламентского собрания, членами Молодежной палаты при Парламентском собрании, лидерами молодежных организаций и движений. А также экскурсии по памятным и знаковым местам Могилева и области.
Фестиваль «Молодежь — за Союзное государство» проводится по инициативе депутатов Парламентского собрания Союза Беларуси и России с 2006 года. Впервые он прошел в Анапе, с 2007 по 2019 год проводился в Ростовской области, с 2022 по 2024 год — в Смоленской области. На территории Беларуси фестиваль проходит впервые. -0-
Фото Олега Фойницкого.