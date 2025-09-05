Концентрация творчества, молодости и дружбы: в Могилеве открыли фестиваль «Молодежь — за Союзное государство»

Жюри в хореографическом конкурсе возглавил режиссер и хореограф, лауреат международных конкурсов и фестивалей Дмитрий Залесский. Такие фестивали, считает он, носят очень важное значение. «Когда национальная традиция показывается, она имеет возможность трансформироваться с новым взглядом, взглядом молодежи. И каждый раз она приобретает современные черты. На мой взгляд, в этом есть развитие, — отметил он. — Национальная красота тоже оценивается. Это всегда очень интересно, и порой какое-то неизвестное произведение, аутентичное, из глубинки выстреливает, показывается под другим углом, и я даже для себя открываю что-то».