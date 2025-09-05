Как приучить ребенка есть здоровую пищу? 7 частых ошибок родителей

Дети могут часами перебирать вилкой салат и наотрез отказываться от полезной рыбы, но стоит им только предложить гамбургер, картошку фри или пиццу, они с удовольствием съедят все до последней крошки. Как научить ребенка правильно питаться? Можно ли изменить пищевые привычки в подростковом возрасте? Об этом и многом другом спросили у эксперта.
На себя посмотрите.
Дети учатся, повторяя за своими родителями. Согласитесь, трудно накормить ребенка тушеными овощами, если взрослые едят жареную картошку. Так что перед тем, как пытаться сформировать правильные пищевые привычки у сына или дочери, мама с папой должны начать с себя, скорректировав собственный рацион.
— Родители — образец подражания для детей. Если в семье все придерживаются здорового питания, то и у них это не вызовет сложностей. Но с такой же легкостью перенимаются вредные привычки взрослых, — делится мнением врач-гигиенист санитарно-эпидемиологического отдела ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска» Елена Чепелева и уточняет, что есть несколько простых правил, которые помогут наладить пищевое поведение детей: режим приема еды, объем порции, поведение за столом.
Родителям стоит разговаривать с ребенком о важности правильного питания. Объяснять, что одни продукты несут пользу для организма, а другие, наоборот, огромный вред здоровью. Закрепить рассказ поможет совместный просмотр мультфильма о еде, ведь, как известно, дети быстрее воспринимают визуальную информацию. Для подростков подойдут документальные фильмы.
— Есть такое понятие, как пищевой мусор — категория продуктов с ненатуральным составом, обилием искусственных добавок, консервантов, заменителей, красителей, соли, рафинированные и с трансжирами, — перечисляет собеседница. — Конфеты, печенье, газированная вода, сухарики с солью, чипсы, колбасные изделия — польза этого «меню» практически сводится к нулю. Чем реже они в доме будут появляться, тем меньше будет искушение их съесть.
По словам врача, родителям важно помнить, что сладости — это не поощрение и не награда за хорошее поведение, оценки в дневнике или помощь по дому. Не следует делать торт кульминацией ужина, а поедание мороженого — главным событием на прогулке.
— Нередко, чтобы стимулировать детей съесть кашу или выпить кефир, родители добавляют туда сахар. На формирование пищевых привычек это влияет отрицательно: ребенок начинает воспринимать как вкусную исключительно подслащенную еду, — поясняет врач и советует для обогащения вкуса в блюда добавлять фрукты, ягоды или овощи.
Здоровый интерес.
Чтобы вызвать интерес у детей к здоровой пище, дайте им возможность поучаствовать в ее выборе — отправляйтесь вместе за покупками. В магазине, например, расскажите о пользе овощей и фруктов, покажите, как определить их свежесть и спелость. Выбирая продукты, можно поиграть: задавайте вопросы детям, что вкусно и полезно. Попросите объяснить выбор, рассказать, в чем польза.
Овощи и фрукты должны стать одними из ключевых в рационе как детей, так и взрослых. По возможности их следует включать в каждый прием пищи, чтобы обеспечить организм необходимым количеством витаминов, микроэлементов. И, что немаловажно, позволить правильно работать желудочно-кишечному тракту, поскольку в них содержится много клетчатки.
— Преимущество отдаем медленным углеводам, содержащимся в хлебе цельнозерновом и с отрубями, а также цельном овсе, гречке. Эти продукты имеют в составе больше витаминов и обеспечивают длительное чувство насыщения, — подчеркивает Елена Чепелева. — Быстрые же углеводы есть в белом хлебе и рисе, сладостях. От них резко повышается сахар в крови, а затем быстро появляется чувство голода.
Дети, естественно, еще не могут до конца понимать, что такое лишний вес, кариес, гастрит. Врач-гигиенист советует заходить с другой стороны, наглядно объясняя, какой прок будет от того или иного блюда. Например, расскажите ребенку, что мясо сделает его сильнее и нормативы по физкультуре будет легче сдавать. Орехи помогут быстрее решать математические задачки, а гречка придаст энергии, чтобы играть на переменках.
Еще одно важное правило: перекус должен быть полезным. Сочные и яркие фрукты, красиво нарезанные свежие или термически приготовленные овощи — прекрасная альтернатива печенью, сушкам, сладким десертам.
— Изменить пищевые привычки в лучшую сторону, повысить аппетит поможет правильная и красочная сервировка стола, — отмечает специалист и дополняет, что к рациону школьника внимание должно быть повышенным. — Важно, чтобы питание было сбалансированным, содержало оптимальное количество белков, жиров и углеводов. И обязательно обеспечивало необходимыми аминокислотами, витаминами и минералами.
Ощущение восприятия вкуса продуктов у детей формируется постепенно. Потому не стоит ребенка заставлять криками и угрозами съесть какое-то блюдо. Правильным будет разнообразить рацион, например, смешивая привычные ингредиенты с другими. Так, если ваши дети ни под каким предлогом не хотят есть рыбу, попробуйте готовить ее разными способами. Или замените другими продуктами, содержащими полиненасыщенные жирные кислоты: это различные сорта мяса, яйца, орехи, авокадо. Если же ребенок любит сосиски, то постепенно заменяйте их на колбаски из мелко рубленного куриного фарша с овощами. Главное, по словам врача-гигиениста, постараться готовить полезную еду максимально вкусной и разнообразной.
7 частых ошибок родителей в питании детей.
• Допускать бесконтрольные перекусы: они ведут к перееданию.
• Пренебрегать правилом, что основные приемы пищи должны быть горячими (суп, второе).
• Разрешать есть за компьютером или просмотром телевизора.
• Не обеспечивать полноценного домашнего обеда после школы, иначе — переедание, перегрузка ЖКТ, нарушение сна.
• Подменять основные приемы пищи перекусами из высококалорийных продуктов: обед — бургером, картошкой фри с газировкой, полдник — парой пирожков или булочек.
• Разрешать еду всухомятку и на ходу, что формирует неправильные пищевые привычки.
• Не следить за питьевым режимом: ребенок принимает жажду за голод и вместо того, чтобы попить, начинает есть.
