Как приучить ребенка есть здоровую пищу? 7 частых ошибок родителей

Ощущение восприятия вкуса продуктов у детей формируется постепенно. Потому не стоит ребенка заставлять криками и угрозами съесть какое-то блюдо. Правильным будет разнообразить рацион, например, смешивая привычные ингредиенты с другими. Так, если ваши дети ни под каким предлогом не хотят есть рыбу, попробуйте готовить ее разными способами. Или замените другими продуктами, содержащими полиненасыщенные жирные кислоты: это различные сорта мяса, яйца, орехи, авокадо. Если же ребенок любит сосиски, то постепенно заменяйте их на колбаски из мелко рубленного куриного фарша с овощами. Главное, по словам врача-гигиениста, постараться готовить полезную еду максимально вкусной и разнообразной.