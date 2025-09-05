Борисовчанка хотела отдохнуть в Турции, но попала на мошенников

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовчанка перевела мошенникам более Br4,5 тыс. за путевку в Турцию. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.
Жительница Борисова в социальной сети откликнулась на предложение о привлекательной стоимости отдыха в Турции. Горожанка связалась со специалистом через один из мессенджеров. Общая стоимость тура на двоих взрослых и двоих детей составила $1530.
Потерпевшая перевела на указанные банковские реквизиты Br4544 двумя траншами — сначала 30% от стоимости, затем оставшуюся сумму. После оплаты женщина стала ждать получения документов на вылет, но ничего так и не произошло, а «специалист турагентства» перестал выходить на связь.
По факту мошенничества Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. -0-