Борисовчанка хотела отдохнуть в Турции, но попала на мошенников

Потерпевшая перевела на указанные банковские реквизиты Br4544 двумя траншами — сначала 30% от стоимости, затем оставшуюся сумму. После оплаты женщина стала ждать получения документов на вылет, но ничего так и не произошло, а «специалист турагентства» перестал выходить на связь.