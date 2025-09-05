Инвесторы из Турции планируют в Башкирии запустить в работу два завода

В рамках всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2025» были подписаны два соглашения о намерениях между Башкирией и турецкими инвесторами. Документы, заключенные под эгидой Корпорации развития республики, предусматривают создание новых производственных объектов на территории региона.
Как сообщили в правительстве Башкирии, первое соглашение заключено с компанией «ТракСем», которая намерена построить семенной завод в Дюртюлинском районе. Второй документ подписан с ООО «СГФ Фильтр» и предусматривает создание завода по производству фильтрационной продукции.
Генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» Наиль Габбасов отметил, что всероссийский инвестсабантуй «Зауралье» вновь стал площадкой для укрепления международных связей республики. Он подчеркнул, что Турцию и Башкирию связывают многолетние партнерские отношения, включающие не только взаимные поставки, но и успешный опыт создания совместных производств, такое как предприятие по выпуску кран-балок и кранового оборудования.
Дальнейшее сотрудничество будет осуществляться при поддержке Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии и Представительства региона при Торгпредстве России в Турции. Корпорация развития займется безвозмездным сопровождением проектов на всех этапах реализации.
