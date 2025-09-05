Инвесторы из Турции планируют в Башкирии запустить в работу два завода

Генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» Наиль Габбасов отметил, что всероссийский инвестсабантуй «Зауралье» вновь стал площадкой для укрепления международных связей республики. Он подчеркнул, что Турцию и Башкирию связывают многолетние партнерские отношения, включающие не только взаимные поставки, но и успешный опыт создания совместных производств, такое как предприятие по выпуску кран-балок и кранового оборудования.