Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мастер маникюра в Москве пила пиво и ела рыбу во время работы с клиенткой

Мастер маникюра в столице пила пиво и закусывала рыбой во время процедуры с клиенткой. Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

Мастер маникюра в столице пила пиво и закусывала рыбой во время процедуры с клиенткой. Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

Жительница Москвы пришла к своему проверенному специалисту по маникюру, но была удивлена, когда мастер достала из-под стола банку пива. Уточняется, что она с удовольствием наслаждалась напитком и закусками, а затем продолжила работу, обрезая кутикулу девушки.

После этого инцидента клиентка решила больше не посещать данного мастера, сказано в сообщении.

В августе прошлого года стало известно об инциденте, произошедшем в Подмосковье. Мастер маникюра и ее клиентка подрались в салоне красоты Compliment в Красногорске. Обе получили гематомы по всему телу. Девушку не устроило качество маникюра, сделанного мастером. В свою очередь сотрудница салона заявила, что клиентка просто захотела с помощью такой манипуляции получить услугу бесплатно. Когда специалист предложила девушке снять лак, та начала ее кусать, после чего началась драка.

Ранее международная группа ученых из Германии и США доказала, что рис способен значительно улучшить качество пива — ранее его использовали лишь для удешевления напитка.