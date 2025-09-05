Мастер маникюра в Москве пила пиво и ела рыбу во время работы с клиенткой

Мастер маникюра в столице пила пиво и закусывала рыбой во время процедуры с клиенткой. Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».
Жительница Москвы пришла к своему проверенному специалисту по маникюру, но была удивлена, когда мастер достала из-под стола банку пива. Уточняется, что она с удовольствием наслаждалась напитком и закусками, а затем продолжила работу, обрезая кутикулу девушки.
После этого инцидента клиентка решила больше не посещать данного мастера, сказано в сообщении.
В августе прошлого года стало известно об инциденте, произошедшем в Подмосковье. Мастер маникюра и ее клиентка подрались в салоне красоты Compliment в Красногорске. Обе получили гематомы по всему телу. Девушку не устроило качество маникюра, сделанного мастером. В свою очередь сотрудница салона заявила, что клиентка просто захотела с помощью такой манипуляции получить услугу бесплатно. Когда специалист предложила девушке снять лак, та начала ее кусать, после чего началась драка.
