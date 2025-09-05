Ричмонд
Названы марки самых угоняемых машин в России в 2025 году

В этому году наибольшей популярностью среди автоугонщиков пользуются автомобили марок Kia, BMW, Hyundai, Renault, Toyota и Lexus. Аналитики связывают такие результаты с высоким спросом на запчасти для этих машин. Особенно часто угоняют Hyundai, Kia и Renault для их последующего разбора на детали.

Среди конкретных моделей лидерами по угонам стали Hyundai Creta, Nissan X-Trail, Haval F7, Renault Duster, Hyundai Tucson, Toyota Land Cruiser Prado, Kia Ceed, BMW X1 и Range Rover. Также эксперты зафиксировали рост краж автомобилей китайских марок Geely и Chery.

Кроме того, рост числа угонов авто наблюдается не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Курской и Астраханской областях, а также Удмуртии. Большинство краж происходит ночью с придомовых парковок и днем у торговых центров, передает Autonews.

В столице зафиксировали снижение количества угонов автомобилей с 2010 года — число преступлений уменьшилось примерно в 15 раз. Власти города смогли добиться таких результатов благодаря системам видеонаблюдения и аналитики.