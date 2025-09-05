Названы марки самых угоняемых машин в России в 2025 году

В этому году наибольшей популярностью среди автоугонщиков пользуются автомобили марок Kia, BMW, Hyundai, Renault, Toyota и Lexus. Аналитики связывают такие результаты с высоким спросом на запчасти для этих машин. Особенно часто угоняют Hyundai, Kia и Renault для их последующего разбора на детали.