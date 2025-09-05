Песков заявил, что мошенники могут использовать и Telegram, и Max

21 июля появились сообщения о том, что злоумышленники начали использовать название мессенджера Max, выдавая себя за его сотрудников, чтобы получить доступ к аккаунтам россиян на портале «Госуслуги». Аферисты утверждают, что Max является государственной платформой, уже связанной с «Госуслугами», но на деле такой интеграции пока нет.