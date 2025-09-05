Ричмонд
Песков заявил, что мошенники могут использовать и Telegram, и Max

Для совершения преступлений мошенники будут использовать национальный мессенджер Max так же, как они сейчас используют зарубежные платформы. Об этом в пятницу, 5 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что он не видит разницы между площадками.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность полного ограничения работы иностранных мессенджеров в России в целях борьбы с мошенничеством при наличии российского аналога в виде Max, политик отметил, что «это должны решать специалисты».

— Я не понимаю, в чем разница, потому что мошенники также пользуются что Telegram, что Max. Какая разница? Так же Max будут использовать, — высказался Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

21 июля появились сообщения о том, что злоумышленники начали использовать название мессенджера Max, выдавая себя за его сотрудников, чтобы получить доступ к аккаунтам россиян на портале «Госуслуги». Аферисты утверждают, что Max является государственной платформой, уже связанной с «Госуслугами», но на деле такой интеграции пока нет.

21 августа в МВД России сообщили, что мошеннические кол-центры стали брать в аренду аккаунты обычных пользователей в мессенджере Мах. Стоимость аренды составляет примерно 800−1200 рублей, чаще всего аккаунты сдают школьники или студенты, для которых такая сумма является весомой.

