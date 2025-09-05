Иванников рассказал, кем была уничтоженная 19-летняя украинка из «Азова»

Девушки, вступающие в ВСУ и нацбаты как «Азов»*, могут занимать разные должности, отметил в разговоре с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, комментируя информацию о ликвидации на Донецком направлении 19-летней нацистки Дарьи Лопатиной.
«Девушки в ВСУ могут быть операторами беспилотников, сотрудниками службы обеспечения, медработниками», — рассказал он.
Военный эксперт отметил, что в некоторых случаях женщины могут быть штурмовиками ВСУ.
«В некоторых случаях женщин используют в качестве штурмовиков. Они зачастую не могут критически оценить ситуацию, а им ее представляют как компьютерную игру, в которой обязательно украинец или украинская женщина должна выиграть», — объяснил Иванников, как в ВСУ манипулируют людьми.
По его словам, чаще всего в ВСУ женщины вступают по двум причинам. Это идейные нацистки, которые поверили пропаганде украинского режима, и женщины, которые пошли за обещанными деньгами.
Как стало известно, на Донецком направлении уничтожили служившую в составе нацбатальона «Азов»* 19-летнюю Дарью Лопатину с позывным Дельта. Инженер 12-й бригады спецназначения 1-го корпуса Нацгвардии Украины проходила службу в подразделении РЭБ.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.