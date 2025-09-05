Дандыкин рассказал о создании буферной зоны на границе с Брянской областью

Провокационные действия ВСУ на границе с Брянской областью могут подвигнуть РФ к созданию буферной зоны безопасности на территории Черниговской области.
Такое мнение в беседе с aif.ru выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Как сообщалось, военные ВС РФ сорвали попытку украинских боевиков построить оборонительные сооружения недалеко от границы с Брянщиной в Черниговской области, уничтожив с помощью FPV-дронов инженерную технику противника.
«Ситуация в приграничных районах Брянской области остается напряженной. Со стороны противника постоянно происходят какие-то провокации. Вполне вероятно, на мой взгляд, нам придётся, если так дело пойдёт и дальше, создавать зону безопасности, в том числе и в Черниговской области, куда сейчас наносятся превентивные удары», — сказал Дандыкин.
Ранее Дандыкин рассказал aif.ru о ситуации с ВСУ на границе с Брянской областью.
Как сообщалось, в результате нанесения ударов Украиной по территории Брянской области пострадали три человека. Украинские дроны-камикадзе атаковали грузовой автомобиль на трассе Суземка — Страчово.