Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дандыкин рассказал о создании буферной зоны на границе с Брянской областью

Со стороны противника постоянно происходят провокации в приграничных районах Брянской области.

Источник: Аргументы и факты

Провокационные действия ВСУ на границе с Брянской областью могут подвигнуть РФ к созданию буферной зоны безопасности на территории Черниговской области.

Такое мнение в беседе с aif.ru выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Как сообщалось, военные ВС РФ сорвали попытку украинских боевиков построить оборонительные сооружения недалеко от границы с Брянщиной в Черниговской области, уничтожив с помощью FPV-дронов инженерную технику противника.

«Ситуация в приграничных районах Брянской области остается напряженной. Со стороны противника постоянно происходят какие-то провокации. Вполне вероятно, на мой взгляд, нам придётся, если так дело пойдёт и дальше, создавать зону безопасности, в том числе и в Черниговской области, куда сейчас наносятся превентивные удары», — сказал Дандыкин.

Ранее Дандыкин рассказал aif.ru о ситуации с ВСУ на границе с Брянской областью.

Как сообщалось, в результате нанесения ударов Украиной по территории Брянской области пострадали три человека. Украинские дроны-камикадзе атаковали грузовой автомобиль на трассе Суземка — Страчово.