Бастрыкин потребовал доклад о стае агрессивных бродячих собак в Уфе

Глава СКР поручил доложить о стае бродячих собак, терроризующих уфимцев.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о ненадлежащей организации отлова бродячих собак в Уфе. Об этом сообщил Информационный центр ведомства.

По данным СКР, в квартале Энтузиастов вблизи жилых домов и образовательного учреждения длительное время обитают бродячие собаки, которые регулярно нападают на местных жителей. Граждане опасаются за безопасность детей, а многочисленные обращения в профильные ведомства не принесли результатов.

Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя Следкома Башкирии Марата Галиханова подробный доклад о ходе и результатах расследования возбужденного уголовного дела.

— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает СКР.

