Бастрыкин потребовал доклад о стае агрессивных бродячих собак в Уфе

По данным СКР, в квартале Энтузиастов вблизи жилых домов и образовательного учреждения длительное время обитают бродячие собаки, которые регулярно нападают на местных жителей. Граждане опасаются за безопасность детей, а многочисленные обращения в профильные ведомства не принесли результатов.