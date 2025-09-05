Бастрыкин потребовал доклад о стае агрессивных бродячих собак в Уфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о ненадлежащей организации отлова бродячих собак в Уфе. Об этом сообщил Информационный центр ведомства.
По данным СКР, в квартале Энтузиастов вблизи жилых домов и образовательного учреждения длительное время обитают бродячие собаки, которые регулярно нападают на местных жителей. Граждане опасаются за безопасность детей, а многочисленные обращения в профильные ведомства не принесли результатов.
Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя Следкома Башкирии Марата Галиханова подробный доклад о ходе и результатах расследования возбужденного уголовного дела.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает СКР.
