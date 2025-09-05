Ричмонд
В МВД рассказали о рассылках от имени несуществующего ПФР

Аферисты обещают увеличить пенсионные выплаты на 30% с помощью «нового бонуса».

Источник: Аргументы и факты

В УБК МВД России сообщили о новой мошеннической схеме, нацеленной на пожилых граждан. Злоумышленники рассылают пенсионерам поддельные уведомления якобы от имени Пенсионного фонда России (ПФР), который с 1 января 2023 года прекратил существование как самостоятельная организация.

Аферисты обещают увеличить пенсионные выплаты на 30% с помощью «нового бонуса» для россиян в возрасте от 58 до 84 лет. Для получения справки, необходимой для начисления надбавки, пенсионеров приглашают присоединиться к специальному каналу, где якобы размещена вся информация.

В ведомстве напомнили, что с начала 2023 года ПФР и Фонд социального страхования были объединены в единую структуру — Социальный фонд России (СФР).

МВД подчеркнуло, что подобные рассылки не имеют отношения к действующим социальным выплатам и являются мошенничеством. Россиян призвали предупредить пожилых родственников о новой схеме злоумышленников.

Ранее мошенники похитили у пенсионера 4 млн рублей с помощью игры на телефоне.