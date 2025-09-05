В МВД рассказали о рассылках от имени несуществующего ПФР

Аферисты обещают увеличить пенсионные выплаты на 30% с помощью «нового бонуса» для россиян в возрасте от 58 до 84 лет. Для получения справки, необходимой для начисления надбавки, пенсионеров приглашают присоединиться к специальному каналу, где якобы размещена вся информация.