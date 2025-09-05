В дагестанском селе Тагиркент открыли детский сад на 250 мест

«Этот день — огромная радость не только для вашего села, но и для всего нашего района. Появление такого светлого, просторного и оснащенного всем необходимым детского сада — реальный вклад в наше общее будущее, в счастливое детство подрастающего поколения. В стенах этого прекрасного учреждения дети будут получать свои первые знания, раскрывать таланты, учиться дружить и расти под чутким руководством воспитателей в атмосфере любви, добра и заботы», — отметил глава муниципального района Мухтар Халалмагомедов на торжественном открытии детского сада.