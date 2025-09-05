В дагестанском селе Тагиркент открыли детский сад на 250 мест

Новый детский сад «Золотой ключик» на 250 мест открыли 1 сентября в селе Тагиркент Левашинского района Республики Дагестан, сообщили в местной администрации. Дошкольное учреждение построили в ходе реализации нацпроекта «Демография», работу которого с этого года продолжил новый национальный проект «Семья».
«Этот день — огромная радость не только для вашего села, но и для всего нашего района. Появление такого светлого, просторного и оснащенного всем необходимым детского сада — реальный вклад в наше общее будущее, в счастливое детство подрастающего поколения. В стенах этого прекрасного учреждения дети будут получать свои первые знания, раскрывать таланты, учиться дружить и расти под чутким руководством воспитателей в атмосфере любви, добра и заботы», — отметил глава муниципального района Мухтар Халалмагомедов на торжественном открытии детского сада.
После официальной части представители общественных организаций и местные жители совершили экскурсию по зданию учреждения, оценили современное оборудование, просторные игровые и спальные комнаты, спортивные и музыкальные залы.
Напомним, всего 1 сентября в Дагестане открыли 14 новых школ и 2 детских сада.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.