Электросетевой комплекс Ростовской области готов к отопительному сезону на 80%

Электросетевой комплекс Ростовской области готов к осенне-зимнему периоду уже более чем на 80%. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Специалисты АО «Донэнерго» активно ведут подготовительные работы. В частности, продолжается ремонт линий электропередачи и систем защитной автоматики.
На сегодня отремонтировали уже более 185 км воздушных ЛЭП. Всего до конца сентября планируется привести в порядок 227 км линий разного напряжения. Энергетики также выполнили ревизию устройств защиты, заменили трансформаторы и провели другие важные работы на ключевых объектах.
Особое внимание уделяется распределительным сетям, которые питают жилые дома. Здесь работы завершены на полутора сотнях трансформаторных подстанциях.
Важной частью подготовки стала расчистка территорий вблизи ЛЭП от растительности. С помощью спецтехники энергетики привели в порядок более 10 км охранных зон.
— Подготовка к осенне-зимнему периоду — ключевая задача для энергетиков. Делаем все необходимое, чтобы жители Ростовской области были обеспечены надежным электроснабжением, — подчеркнул заместитель губернатора Игорь Сорокин.
Ранее на пресс-конференции врио губернатора региона Юрий Слюсарь отдельно отметил необходимость модернизации энергосетей. В регионе уже действует специальная программа по повышению надежности электросетей, она рассчитана до 2029 года.
В планах — реконструкция 270 км сетей и обновление восьми ключевых объектов в 21 муниципалитете. Также предусмотрена закупка более 320 единиц спецтехники и 15 передвижных комплексов для оперативного реагирования. Общий бюджет программы составляет 20 млрд рублей. В 2025 году энергетики получили 30 новых спецавтомобилей.
