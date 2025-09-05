Электросетевой комплекс Ростовской области готов к отопительному сезону на 80%

На сегодня отремонтировали уже более 185 км воздушных ЛЭП. Всего до конца сентября планируется привести в порядок 227 км линий разного напряжения. Энергетики также выполнили ревизию устройств защиты, заменили трансформаторы и провели другие важные работы на ключевых объектах.