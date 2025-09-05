Через творчество — к сохранению исторической памяти. Ипатов о фестивале «Молодежь — за Союзное государство»

Творческая встреча проходит на легендарной земле, ведь могилевская земля в годы войны славилась своими подвигами. «Беларусь впервые встречает этот фестиваль, и мы должны провести его на высоком уровне. Конкурсанты готовились и настроены на хорошую творческую борьбу. В итоге победит сильнейший, но в общем смысле мы все победим — от единения и консолидации наших народов, — сказал Вадим Ипатов. — Наши порывы едины — чтобы память о наших предках жила всегда и передавалась из поколения в поколение. Это является основой нашего суверенитета и независимости, будущего Союзного государства. Уверен, молодежь покажет через свое творчество серьезное отношение к главной идее форума».-0-