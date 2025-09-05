Через творчество — к сохранению исторической памяти. Ипатов о фестивале «Молодежь — за Союзное государство»

5 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Главная идея фестиваля — сохранение и защита исторической памяти о Великой Отечественной войне, через творчество, народные традиции, научные исследования. Таким мнением на открытии XVIII фестиваля «Молодежь — за Союзное государство» в Могилеве с журналистами поделился заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Вадим Ипатов, передает корреспондент БЕЛТА.
Концентрация творчества, молодости и дружбы: в Могилеве открыли фестиваль «Молодежь — за Союзное государство».
Он отметил, что фестиваль за время своего существования серьезно повзрослел — ведь ему уже 18 лет. «И взрослея, он становился более серьезным. Главная идея фестиваля, который превратился в форум, это сохранение и защита исторической памяти о Великой Отечественной войне — через творчество, народные традиции, научные исследования. Мы сегодня встретили наших дорогих гостей — тех, которые думают с нами одинаково и не позволят очернить память о подвиге предков», — подчеркнул Вадим Ипатов.
Творческая встреча проходит на легендарной земле, ведь могилевская земля в годы войны славилась своими подвигами. «Беларусь впервые встречает этот фестиваль, и мы должны провести его на высоком уровне. Конкурсанты готовились и настроены на хорошую творческую борьбу. В итоге победит сильнейший, но в общем смысле мы все победим — от единения и консолидации наших народов, — сказал Вадим Ипатов. — Наши порывы едины — чтобы память о наших предках жила всегда и передавалась из поколения в поколение. Это является основой нашего суверенитета и независимости, будущего Союзного государства. Уверен, молодежь покажет через свое творчество серьезное отношение к главной идее форума».-0-
Фото Олега Фойницкого.