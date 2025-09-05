Рафалович: без фестиваля «Белая Вежа» трудно представить культурную жизнь Брестского региона

На протяжении недели зрители увидят 29 спектаклей разных жанров на пяти языках. «Афиша “Белой Вежи” — словно большой мост дружбы и взаимопонимания. Здесь каждый зритель может найти свою историю, своего героя, свое вдохновение. Особое место занимают спектакли, посвященные 80-летию Великой Победы. Память о подвиге нашего народа — это священная нить, которая соединяет прошлое и будущее. Мы склоняем головы перед героями и вместе с театром напоминаем себе и нашим детям — цена Победы велика и она никогда не должна быть забыта», — подчеркнул зампредседателя Брестского облисполкома. Он добавил, что «Белая Вежа» — не только праздник искусства, но и знак доверия и уважения, который Брест получает от международного сообщества.