Рафалович: без фестиваля «Белая Вежа» трудно представить культурную жизнь Брестского региона

5 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» — событие, без которого трудно представить культурную жизнь Брестского региона. Такое мнение высказал заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович во время церемонии открытия фестиваля, передает корреспондент БЕЛТА.
«Белую Вежу» вечером 5 сентября открыли в торжественной обстановке. Первая в фестивальной афише — документальная драма «Горький хлеб» Национального академического драматического театра имени М. Горького.
«Уже в 29-й раз наш областной центр встречает фестиваль “Белая Вежа”: событие, без которого трудно представить культурную жизнь нашего региона. Театр — это живое дыхание времени. Он объединяет людей разных стран и поколений, заставляет размышлять и сопереживать, наполняет душу силой и надеждой. Не даром говорят, пока звучит слово со сцены, пока горит свет рампы, живет сердце народа», — сказал Виктор Рафалович.
На протяжении недели зрители увидят 29 спектаклей разных жанров на пяти языках. «Афиша “Белой Вежи” — словно большой мост дружбы и взаимопонимания. Здесь каждый зритель может найти свою историю, своего героя, свое вдохновение. Особое место занимают спектакли, посвященные 80-летию Великой Победы. Память о подвиге нашего народа — это священная нить, которая соединяет прошлое и будущее. Мы склоняем головы перед героями и вместе с театром напоминаем себе и нашим детям — цена Победы велика и она никогда не должна быть забыта», — подчеркнул зампредседателя Брестского облисполкома. Он добавил, что «Белая Вежа» — не только праздник искусства, но и знак доверия и уважения, который Брест получает от международного сообщества.
Председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский добавил, что каждый сентябрь фестиваль объединяет театральные коллективы разных стран, дарит возможность для общения зрителей. Спектакли будут показаны на пяти площадках: в большом и малом залах, в фойе Брестского академического театра драмы, в Брестском театре кукол и Брестском областном общественно-культурном центре.
К слову, в областном центре рассматривают возможность строительства концертного зала вместимостью около 1,2 тыс. мест. «Подобраны в городе две площадки, которые рассматриваются. Одна из них — возле Брестской крепости, возле прокуратуры. Сейчас отрабатывается размещение концертного зала, чтобы проводить большие мероприятия», — озвучил планы Сергей Лободинский. При этом он считает, что у фестиваля «Белая Вежа» своя атмосфера, особая. «Естественно, хочется сохранить ее здесь, чтобы максимально приблизиться к празднику, к моменту волшебства и проникнуться настроением, которое пытаются актеры передать со сцены», — добавил председатель горисполкома.
В нынешнем году в «Белой Веже» участвуют коллективы из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. «Наш фонд с 2021 года поддерживает проведение международного театрального фестиваля “Белая Вежа”. Надеюсь, продолжим сотрудничество с Брестом. Очень рады, что фестиваль продолжает свою традицию», — отметил представитель Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ Роман Максудов.
Еще не успело состояться открытие нынешнего фестиваля, а в кулуарах уже обсуждают организацию юбилейного форума — 30-го по счету. «Мы рассматриваем возможность финансовой поддержки 30-го фестиваля “Белая Вежа” в 2026 году. Приложим все усилия, чтобы обеспечить участие театров из России. Сейчас этим занимаемся», — поделился директор фонда развития русской культуры Максим Хвостишков.
Организаторами международного театрального фестиваля «Белая Вежа» являются Министерство культуры Беларуси, Брестский облисполком и Брестский академический театр драмы. -0-