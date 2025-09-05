Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицы у станции метро «Спартак» перекроют для проезда 6 сентября из-за фестиваля

В Москве 6 сентября с 8:00 до 16:00 движение транспорта и парковка будут закрыты на ул. Братьев Старостиных, Небесном бульваре и прилегающих территориях из-за проведения фестиваля «Ростех — Трудовые династии». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«6 сентября с 8:00 до 16:00 участки ул. Братьев Старостиных, Игоря Нетто, Аэроклубная, Константина Бескова, Николая Озерова, а также Небесного и Чкаловского бульваров будут закрыты для проезда. Это связано с проведением мероприятия — фестиваль “Ростех — Трудовые династии”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в тот же период будут недоступны для движения две полосы на участках ул. Спортивной Авиации, Летная и Небесного бульвара. На участках Чкаловского и Небесного бульвара временно организуют двустороннее движение.

Также 6 сентября с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка.