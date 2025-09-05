Улицы у станции метро «Спартак» перекроют для проезда 6 сентября из-за фестиваля

«6 сентября с 8:00 до 16:00 участки ул. Братьев Старостиных, Игоря Нетто, Аэроклубная, Константина Бескова, Николая Озерова, а также Небесного и Чкаловского бульваров будут закрыты для проезда. Это связано с проведением мероприятия — фестиваль “Ростех — Трудовые династии”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, в тот же период будут недоступны для движения две полосы на участках ул. Спортивной Авиации, Летная и Небесного бульвара. На участках Чкаловского и Небесного бульвара временно организуют двустороннее движение.
Также 6 сентября с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка.