В салоне было 18 пассажиров: в Башкирии столкнулись «Москвич» и автобус

В Башкирии «Москвич» столкнулся с автобусом с 18 пассажирами.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 5 сентября, в селе Жуково Уфимского района Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта. По информации Госавтоинспекции и МЧС республики, на улице Черемуховой столкнулись маршрутный автобус «Газель Next» и легковой автомобиль «Москвич-3».

От удара автобус съехал в кювет. На момент аварии в салоне автобуса находились 18 пассажиров, детей среди них не было. В результате ДТП четыре человека обратились за медицинской помощью, после осмотра медики отпустили их на амбулаторное лечение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Обстоятельства и причины дорожного инцидента устанавливаются.

