Суд избрал меру пресечения актрисе Аглае Тарасовой: ходатайство стороны обвинения не удовлетворено

Суд в Домодедово Московской области не отправил под домашний арест актрису Аглаю Тарасову, обвиняемую в контрабанде наркотиков, и избрал артистке запрет определенных действий. Об этом сообщил ТАСС.
«В удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения Тарасовой Дарье-Аглае в виде домашнего ареста отказать и назначить ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 3 ноября», — говорится в постановлении суда.
Кроме того, было решено освободить актрису из-под стражи в зале суда. Следствие ходатайствовало об избрании артистке домашнего ареста на срок до 9 ноября.
В ходе судебного заседания об избрании меры пресечения российской актрисе Аглае Тарасовой стало известно, что у нее кроме гражданства РФ, имеется паспорт другого государства. Артистка оказалась гражданкой Израиля. Отмечалось, что паспорт еврейского государства у Тарасовой изъяли сотрудники правоохранительных органов. При этом следователь просил судью избрать в отношении женщины меру пресечения в виде домашнего ареста из-за неявки Тарасовой на допрос и израильского подданства.
Также в суде сообщили, что Аглае Тарасовой правоохранители предъявили обвинение в незаконном сбыте наркотиков. Сама актриса заявила в ходе заседания, что раскаивается в попытке незаконно ввезти наркотики в Россию.
Актриса Аглая Тарасова объясняла в суде, что перевозка запрещенных веществ была вызвана медицинскими обстоятельствами одного из ее близких родственников.
Ранее появилось первое фото Тарасовой в Домодедовском городском суде. Артистка ожидала избрания ей меры пресечения по делу, связанному с контрабандой наркотиков. Тарасова была одета в черную кожаную куртку и серую толстовку. На кадрах видно, что она натянула на голову капюшон, старательно избегая камер журналистов.
В свою очередь сайт KP.RU рассказал, кто такая Аглая Тарасова и чем она знаменита. В свое время актриса неоднократно публично поддерживала антироссийские высказывания Аллы Пугачевой. В декабре 2023 года она стала одной из участниц провокационной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.