Суд избрал меру пресечения актрисе Аглае Тарасовой: ходатайство стороны обвинения не удовлетворено

В свою очередь сайт KP.RU рассказал, кто такая Аглая Тарасова и чем она знаменита. В свое время актриса неоднократно публично поддерживала антироссийские высказывания Аллы Пугачевой. В декабре 2023 года она стала одной из участниц провокационной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.