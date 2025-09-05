В Екатеринбурге состоится акселератор для молодежи UralAgroStartup

Акселератор UralAgroStartup начнется 24 сентября в Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ) в Екатеринбурге в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Участниками программы смогут стать более 300 человек, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
«Университет получил федеральный грант в размере 6 миллионов рублей. Благодаря этим средствам мы запустим акселератор UralAgroStartup. Эта программа станет возможностью для молодежи, чтобы реализовать свои инновационные идеи в агробизнесе. Акселератор включает в себя три направления, в рамках которых можно создать проекты. Это “ТехНет”, “ФудНет” и “ХелсНет”. 35 самых перспективных стартап-проектов получат финансовую поддержку от партнеров проекта», — рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова.
Программа продлится до конца года. Участником может стать любой студент, аспирант или молодой ученый, который желает воплотить свою бизнес-идею в реальность. Для них будут доступны менторская поддержка, консультации экспертов и возможность реализовать свои идеи в рамках реальных бизнес-проектов.
«Программа направлена на комплексное развитие агротехнологического предпринимательства на Урале, охватывая ключевые направления: биотехнологии и медицину, производственную инженерию и технологии в питании. Наша цель — открыть новые перспективы для студентов в качестве предпринимателей, способствуя внедрению инноваций в агросекторе», — отметила ректор УрГАУ Ольга Лоретц.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.