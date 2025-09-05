В Екатеринбурге состоится акселератор для молодежи UralAgroStartup

«Университет получил федеральный грант в размере 6 миллионов рублей. Благодаря этим средствам мы запустим акселератор UralAgroStartup. Эта программа станет возможностью для молодежи, чтобы реализовать свои инновационные идеи в агробизнесе. Акселератор включает в себя три направления, в рамках которых можно создать проекты. Это “ТехНет”, “ФудНет” и “ХелсНет”. 35 самых перспективных стартап-проектов получат финансовую поддержку от партнеров проекта», — рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова.