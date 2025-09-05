Бывший администратор криптобиржи Garantex Бещеков погиб в индийской тюрьме

Бывший администратор российской криптобиржи Garantex Алексей Бещеков скончался в индийской тюрьме. Там он ждал решения об экстрадиции в США, где его и другого фигуранта, Александра Мира Серду из ОАЭ, обвинили в отмывании денег. Об произошедшем в пятницу, 5 сентября, сообщил основатель InDeFi SmartBank Сергей Менделеев.