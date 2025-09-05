Ричмонд
Бывший администратор криптобиржи Garantex Бещеков погиб в индийской тюрьме

Бывший администратор российской криптобиржи Garantex Алексей Бещеков скончался в индийской тюрьме. Там он ждал решения об экстрадиции в США, где его и другого фигуранта, Александра Мира Серду из ОАЭ, обвинили в отмывании денег. Об произошедшем в пятницу, 5 сентября, сообщил основатель InDeFi SmartBank Сергей Менделеев.

— 21.01.79 — 31.08.2025. Мне кажется, я знал его всю жизнь. Чудовищно, что все это произошло вот так, — написал бизнесмен в своем Telegram-канале.

Причины смерти Алексея Бещекова неизвестны, расследование обстоятельств инцидента продолжается.

В 2022 году криптобиржу Garantex, которая базируется в Москве, включили в американские и британские санкционные списки из-за предположительных связей с организованной преступностью. Государственный департамент США предлагал шесть миллионов долларов (487,4 миллиона рублей — прим. «ВМ») за информацию о руководителях Garantex.

7 марта США, Германия и Финляндия изъяли серверы Garantex и заморозили ее активы на сумму 26 миллионов долларов (2,1 миллиарда рублей — прим. «ВМ»). Немецкие и финские правоохранители арестовали серверы, которые обеспечивали работу платформы, а американские власти получили доступ к их копиям, включая данные о клиентах и бухгалтерии.