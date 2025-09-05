В 26 столичных центрах допобразования пройдет фестиваль «Выбери успех»

«Юным москвичам доступно более 135 тысяч кружков и секций по всем направлениям — от рисования и танцев до киберспорта и воркаута. День открытых дверей на фестивале “Выбери успех” — это возможность для детей и их родителей узнать больше о дополнительном образовании в городе. Ребята в интерактивном формате найдут занятия по интересам, а взрослые получат подробные консультации по содержанию программ и смогут сразу же записать ребенка в выбранный кружок», — добавили в пресс-службе ведомства.