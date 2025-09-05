В 26 столичных центрах допобразования пройдет фестиваль «Выбери успех»

Фестиваль «Выбери успех» состоится 6 сентября в 26 центрах дополнительного образования Москвы в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». На мероприятии расскажут, как выбрать кружок для ребенка, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
«Юным москвичам доступно более 135 тысяч кружков и секций по всем направлениям — от рисования и танцев до киберспорта и воркаута. День открытых дверей на фестивале “Выбери успех” — это возможность для детей и их родителей узнать больше о дополнительном образовании в городе. Ребята в интерактивном формате найдут занятия по интересам, а взрослые получат подробные консультации по содержанию программ и смогут сразу же записать ребенка в выбранный кружок», — добавили в пресс-службе ведомства.
Фестиваль пройдет с 10:00 до 18:00. На каждой площадке для участников подготовили квесты по техническому, естественнонаучному, художественному и другим направлениям. Благодаря им ребята в игровой форме смогут узнать о кружках, пообщаться с преподавателями и определиться с выбором.
Узнать больше о дополнительном образовании в столице можно в Telegram-каналах «Московское образование» и «Московский центр воспитательных практик». Запись ребенка на занятия доступна на портале mos.ru.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.