Более 1400 жителей Тульской области поучаствуют в семейном конкурсе

Участие в конкурсе могут принять семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются представителями трех и более поколений. Регистрация участников продлится до 14 сентября по ссылке. Конкурсантам нужно создать семейный аккаунт и заполнить анкеты на всех членов команды.