Более 1400 жителей Тульской области поучаствуют в семейном конкурсе

Заявки на участие во втором сезоне федерального конкурса «Это у нас семейное» уже подали более 1,4 тыс. человек, или свыше 440 семей, из Тульской области, сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты. Конкурс проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Участие в конкурсе могут принять семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются представителями трех и более поколений. Регистрация участников продлится до 14 сентября по ссылке. Конкурсантам нужно создать семейный аккаунт и заполнить анкеты на всех членов команды.
«Это у нас семейное» состоит из нескольких этапов: дистанционный, окружные полуфиналы и финал. Семьям предстоит поучаствовать в конкурсных состязаниях и выполнить совместные задания. Главные призы проекта — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Финалистам подарят сертификаты на семейные путешествия по России.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.