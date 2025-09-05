Дружба, поддержка и немного конкуренции. Участники о фестивале «Молодежь — за Союзное государство»

5 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве дали старт XVIII фестивалю «Молодежь — за Союзное государство». В этом году он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и собрал 230 участников со всех областей Беларуси и 20 регионов России, передает корреспондент БЕЛТА.
Концентрация творчества, молодости и дружбы: в Могилеве открыли фестиваль «Молодежь — за Союзное государство» Через творчество — к сохранению исторической памяти. Ипатов о фестивале «Молодежь — за Союзное государство».
Среди тех, кто продемонстрирует свое мастерство в вокальном конкурсе, — Елизавета Шевчук и Олег Морозихин из Москвы. Они в Беларуси впервые, от знакомства с Могилевом остались в восторге, а на контрасте с Москвой он вызвал особые чувства: тихие улочки, возможность немного замедлиться и набраться сил. «Мы были сильно удивлены, что нас встретили с караваем. Познакомились с белорусами, с вокалистами — ребята очень дружелюбные, классные! Надеемся на дальнейшее сотрудничество и дружбу, — рассказали они. — Хочется еще раз вернуться в Беларусь. Вчера был творческий вечер, где для нас выступали ребята, белорусские артисты, которые с нами участвуют в конкурсе, вокалисты и танцоры. Конкуренты мы только на сцене. За кулисами мы все общаемся, обмениваемся опытом, много положительных, дружественных эмоций».
Побороться за звание лучших приехал студенческий шоу-коллектив Illusion из Рязани. Все 15 человек — студенты Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова. И они успевают не только хорошо учиться, но и заниматься творчеством, путешествовать со своими номерами и знакомить зрителей. «Мы привезли замечательную программу, которая показывает дружбу и единство славянских народов. Дружба, общие корни и связи — основной посыл нашего номера. На сцене будем удивлять жюри и зрителей акробатическими этюдами и феерией красок, — рассказал участник коллектива Данила Бузин. — В Беларуси мы впервые и очень польщены и поражены гостеприимством вашего города и страны. В ответ хочется открыть нашу русскую душу и показать, насколько русский народ дружелюбен и открыт для союза двух государств».
Молодой человек отметил, что им интересен белорусский творческий опыт, а что-то, уверен он, даже получится перенять и увезти с собой в Рязань. «Нам интересен опыт белорусских народных танцев, хочется познакомиться с истинной культурой вашей страны. В будущем это позволит обогатить и разнообразить репертуар нашего коллектива. Такой взаимообмен важен, в том числе для знакомства и сохранения культурного наследия Беларуси и России», — подчеркнул он.
Свой вокальный номер на конкурсе представит минчанка Мария Седых. Она призналась, что для нее музыка — это всегда разговор по душам, поэтому старается выбирать серьезные композиции. На могилевской сцене она исполнит песню на родном языке. «Для нас, белорусов, родной — это и белорусский, и русский язык. Они оба государственные, оба живут в нашем сердце. Но сегодня я исполню песню на белорусском. Она о самом главном — о любви к своей родине. Произведение называется “Мая зямля”. Это гимн нашей прекрасной, красочной стране. В песне поется о том, как все мы на этой земле близки друг другу, какая она дружественная и гостеприимная. Она о чувстве братства, которое рождается из общей любви к отчему дому», — рассказала она.
Фестиваль «Молодежь — за Союзное государство» проходит в Могилеве с 5 по 8 сентября. Большой гала-концерт, на котором назовут имена победителей, состоится 7 сентября на сцене Дворца культуры области. -0-
Фото Олега Фойницкого.