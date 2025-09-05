Дружба, поддержка и немного конкуренции. Участники о фестивале «Молодежь — за Союзное государство»

Среди тех, кто продемонстрирует свое мастерство в вокальном конкурсе, — Елизавета Шевчук и Олег Морозихин из Москвы. Они в Беларуси впервые, от знакомства с Могилевом остались в восторге, а на контрасте с Москвой он вызвал особые чувства: тихие улочки, возможность немного замедлиться и набраться сил. «Мы были сильно удивлены, что нас встретили с караваем. Познакомились с белорусами, с вокалистами — ребята очень дружелюбные, классные! Надеемся на дальнейшее сотрудничество и дружбу, — рассказали они. — Хочется еще раз вернуться в Беларусь. Вчера был творческий вечер, где для нас выступали ребята, белорусские артисты, которые с нами участвуют в конкурсе, вокалисты и танцоры. Конкуренты мы только на сцене. За кулисами мы все общаемся, обмениваемся опытом, много положительных, дружественных эмоций».