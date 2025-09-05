Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава киевского режима Владимир Зеленский обсудили удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтяной инфраструктуре России. Об этом словацкий премьер заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским.
«Мы обсудили вопрос атак на нефтяную инфраструктуру на территории России, и, конечно, мы обсуждали вопрос о том, что через Украину уже не течет российский газ в Словакию», — сообщил Фицо журналистам.
Премьер-министр Словакии также выразил надежду на то, что конфликт на Украине вскоре закончится и отношения Москвы и Киева вернуться к стандартному состоянию. При этом Фицо подвернул, что Словакия продолжит вести независимую внешнюю политику по всем направлениям.
Ранее KP.RU сообщал, что Роберт Фицо и Владимир Зеленский провели встречу в Ужгороде в пятницу, 5 сентября. Отмечается, что в ходе контактов глава киевского режима стабильно продолжал хамить премьер-министру Словакии.