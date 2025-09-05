Клиники переполнены: врач Онищенко заявил о новой вспышке холеры в Турции

В Турции фиксируются случаи заболеваний, связанных с холерным вибрионом. Местные клиники переполнены больными, жалобы на симптомы наблюдаются уже около недели, а первые сообщения о бактерии на турецких пляжах появились еще в июле. Об этом в четверг, 4 сентября, рассказал эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
Врач напомнил о вспышке холеры, которая произошла в России в 1994 году. Тогда эпидемия началась в июне и длилась до ноября, а сам холерный вибрион был завезен из Турции. За этот период было зарегистрировано около 1,2 тысячи случаев заболевания и столько же носителей инфекции.
По словам Онищенко, холера передается в основном через воду, реже — при прямом контакте с больным. Он подчеркнул, что симптомы этой инфекции могут проявляться по-разному, от легких расстройств до тяжелого обезвоживания организма.
— Диагноз «вибрион» как таковой не ставится. В данном случае речь идет о холере, вызванной холерным вибрионом. Возможно, в Турции скрывают реальные масштабы заболевания, о чем я предупреждал еще в мае, ссылаясь на прогнозы ВОЗ, так же, как и скрывают вспышку холеры, — отметил академик в беседе с Life.ru.
