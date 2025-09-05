Клиники переполнены: врач Онищенко заявил о новой вспышке холеры в Турции

Врач напомнил о вспышке холеры, которая произошла в России в 1994 году. Тогда эпидемия началась в июне и длилась до ноября, а сам холерный вибрион был завезен из Турции. За этот период было зарегистрировано около 1,2 тысячи случаев заболевания и столько же носителей инфекции.