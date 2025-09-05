В Ленобласти отремонтировали участок дороги Ушково — Гравийное

Второй этап ремонта участка региональной дороги Ушково — Гравийное протяженностью 11 км завершили в Приозерском районе Ленинградской области, сообщили в региональном дорожном комитете. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
«Первый этап был завершен осенью прошлого года, тогда мы еще в ходе нацпроекта “Безопасные качественные дороги” обновили 6 километров от Новоприозерского шоссе в сторону поселка Сосново. Сейчас до Запорожского выполнили полный комплекс работ — от замены труб до знаков и разметки», — заявил замдиректора «Ленавтодора» Никита Степанов.
Работы проходили от населенного пункта Сосново до поселка Запорожское. В ходе ремонта специалисты полностью сняли старый асфальт и уложили два слоя нового покрытия площадью более 82 тыс. кв. м. Кроме того, были заменены водопропускные трубы, укреплены обочины, обустроены остановки общественного транспорта, нанесена разметка и установлены знаки.
Напомним, в Приозерском районе также продолжается ремонт на участке дороги Пески — Сосново — Подгорье протяженностью более 12,5 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.