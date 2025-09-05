Беспилотную опасность объявили в Ростовской области вечером 5 сентября

Вечером 5 сентября в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило в приложении МЧС России по региону.
— Объявлена беспилотная опасность по всей территории региона, — говорится в сообщении.
Всем рекомендуют покинуть улицы, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Нельзя подходить к окнам.
