Беспилотную опасность объявили в Ростовской области вечером 5 сентября

Жителей Ростовской области предупредили об угрозе БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 5 сентября в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило в приложении МЧС России по региону.

— Объявлена беспилотная опасность по всей территории региона, — говорится в сообщении.

Всем рекомендуют покинуть улицы, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Нельзя подходить к окнам.

