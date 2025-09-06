Легкоатлетический пробег и полумарафон пройдут в День города в Волгограде

Как сообщает администрация Волгограда, в честь 436-летия города 7 сентября на Нулевой Продольной магистрали состоится традиционный легкоатлетический пробег «Волгоградская миля». На дистанции 1589 м примут участие школьники, студенты вузов и ссузов города. Также организуют забеги для семейных команд на дистанцию, символизирующую возраст города, — 436 метров. Семейные команды будут состоять из трех человек каждая: родителей и ребенка в возрасте до 10 лет. Трасса забегов пройдет по Рокадной автодороге от мемориального комплекса «Бронекатер БК-31» до улицы 7-й Гвардейской.
Одновременно с этим состоится еще одно легкоатлетическое соревнование — «Волгоградский полумарафон». Старт забегам на дистанции 1 км, 5 км, 10 км и 21 км будет дан на площадке у музея «Россия. Моя история».
На территории нижней террасы Центральной набережной, расположенной у «Бронекатера БК-31», начнутся чемпионаты Волгограда среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по таким видам спорта, как дартс, настольный теннис и бочче (спортивная игра, в которой участникам необходимо с высокой точностью бросать мяч).