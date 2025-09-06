Легкоатлетический пробег и полумарафон пройдут в День города в Волгограде

Как сообщает администрация Волгограда, в честь 436-летия города 7 сентября на Нулевой Продольной магистрали состоится традиционный легкоатлетический пробег «Волгоградская миля». На дистанции 1589 м примут участие школьники, студенты вузов и ссузов города. Также организуют забеги для семейных команд на дистанцию, символизирующую возраст города, — 436 метров. Семейные команды будут состоять из трех человек каждая: родителей и ребенка в возрасте до 10 лет. Трасса забегов пройдет по Рокадной автодороге от мемориального комплекса «Бронекатер БК-31» до улицы 7-й Гвардейской.