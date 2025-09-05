Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трудно поверить, но в Молдову пришло лето, о котором все мечтали: Такой комфортной погоды давно не помнят здешние места — рассказываем

Прогноз погоды в Молдове на субботу, 6 сентября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Погода как раз для того, чтобы и на базар сбегать, и у озера или речки позагорать и искупаться, и пикник устроить.

Днем — +30 градусов, переменная облачность — это не те +30, при которых очень жарко, а мягкие и не душные.

Без осадков.

Ночью, правда, совсем прохладно — +15 градусов.

В последующие сутки погода существенно не изменится.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Агитаторы ПАС лишают рабочий люд Молдовы обедов: Пасовцы не понимают, почему на встречи с ними людей сгоняют силой.

Руководство правящей у нас партии действует в худших традициях советской партноменклатуры (далее…).

Выборы превратились в охоту на людей: Полиция Молдовы стала «голосом запугивания» и расправы ПАС.

Каждая наклейка «Nu te juca cu votul» становится призывов голосовать против PAS (далее…).

Италия — идеальное место для фальсификации выборов в Молдове: «Неиспользованными окажутся примерно 300 тысяч бюллетеней, переставляете, какие возможности для вброса?!».

Бывший министр экономики Александр Муравский пришел к такому выводу, сделав необходимые подсчеты (далее…).