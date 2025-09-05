В городе Узловая в Тульской области открыли детскую модельную библиотеку

Детскую модельную библиотеку открыли 3 сентября в Доме культуры Машиностроителей города Узловая Тульской области. Ее модернизировали по нацпроекту «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
«Сегодня, накануне 75-летнего юбилея, благодаря национальному проекту “Семья” мы подарили новую жизнь библиотеке имени известной писательницы, разведчицы, уроженки города Узловая Зои Ивановны Воскресенской. Теперь детская библиотека стала современным центром, сочетающим в себе традиции и новые технологии. Уверена, что она станет местом вдохновения для наших ребят, будет способствовать раскрытию их талантов, вдохновлять к достижениям на благо своего города, области и страны, чтобы в будущем ими гордились так же, как и знаменитыми уроженцами тульской земли», — отметила заместитель председателя правительства области — министр культуры и туризма региона Ольга Гремякова.
В библиотеке установили современное оборудование, новую мебель, а также пополнили книжный фонд. Кроме того, в учреждении появилось музейно-экспозиционное пространство, посвященное творчеству Зои Воскресенской, «комната сказок» для самых маленьких посетителей, зона обслуживания читателей с интерактивной сенсорной книгой, проектором и экраном, современный конференц-зал и информационно-компьютерная зона с доступом к Национальной электронной библиотеке.
Для читателей с ограниченными возможностями здоровья в библиотеке есть комплект для песочной терапии, наушники для слабослышащих детей и электронный увеличитель для слабовидящих детей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.