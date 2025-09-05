В городе Узловая в Тульской области открыли детскую модельную библиотеку

«Сегодня, накануне 75-летнего юбилея, благодаря национальному проекту “Семья” мы подарили новую жизнь библиотеке имени известной писательницы, разведчицы, уроженки города Узловая Зои Ивановны Воскресенской. Теперь детская библиотека стала современным центром, сочетающим в себе традиции и новые технологии. Уверена, что она станет местом вдохновения для наших ребят, будет способствовать раскрытию их талантов, вдохновлять к достижениям на благо своего города, области и страны, чтобы в будущем ими гордились так же, как и знаменитыми уроженцами тульской земли», — отметила заместитель председателя правительства области — министр культуры и туризма региона Ольга Гремякова.