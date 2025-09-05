В Башкирии отремонтировали четыре участка дороги от Бураево до Куеды

«Дорога Бураево — Старобалтачево — Куеда связывает три района и обеспечивает транспортную связь между нашей республикой и Пермским краем. Ежесуточно по ней проезжает более трех тысяч автомобилей. Поэтому важно привести эту дорогу в порядок и обеспечить безопасный и комфортный проезд для всех участников дорожного движения», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.