В Башкирии отремонтировали четыре участка дороги от Бураево до Куеды

Строители обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины.

Четыре участка дороги Бураево — Старобалтачево — Куеда отремонтировали в Республике Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

В нормативное состояние уже привели три участка в Бураевском и один в Татышлинском районах общей протяженностью 13 км. Дорожники обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку.

«Дорога Бураево — Старобалтачево — Куеда связывает три района и обеспечивает транспортную связь между нашей республикой и Пермским краем. Ежесуточно по ней проезжает более трех тысяч автомобилей. Поэтому важно привести эту дорогу в порядок и обеспечить безопасный и комфортный проезд для всех участников дорожного движения», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.

Напомним, дорога Бураево — Старобалтачево — Куеда входит в опорную сеть региона.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.