Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Сладково Тюменской области состоялся юношеский футбольный турнир

Участие в соревнованиях приняли четыре команды, в том числе из Омской области.

Источник: Национальные проекты России

Юношеские футбольные соревнования состоялись 29 августа на стадионе села Сладково Тюменской области в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в пресс-службе Ишимского спортивно-оздоровительного комплекса «Центральный».

Участие в мероприятии приняли четыре команды: две из спортивной школы «Темп» Сладковского района, команда спортивной школы города Ишима и команда из города Называевска Омской области.

По итогам игр победу в турнире одержала команда спортшколы Ишима, второе место заняли участники из Называевска, на третьем месте — команда из Сладковского района. Лучшими игроками команд были признаны Артем Коротаев, Кирилл Тимошенко и Сергей Янков.

Призеров наградили памятными медалями и дипломами, победителю вручили кубок, а лучшим игрокам — грамоты и статуэтки, также все игроки команд получили сладкие призы.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.