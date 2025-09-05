В селе Сладково Тюменской области состоялся юношеский футбольный турнир

Юношеские футбольные соревнования состоялись 29 августа на стадионе села Сладково Тюменской области в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в пресс-службе Ишимского спортивно-оздоровительного комплекса «Центральный».
Участие в мероприятии приняли четыре команды: две из спортивной школы «Темп» Сладковского района, команда спортивной школы города Ишима и команда из города Называевска Омской области.
По итогам игр победу в турнире одержала команда спортшколы Ишима, второе место заняли участники из Называевска, на третьем месте — команда из Сладковского района. Лучшими игроками команд были признаны Артем Коротаев, Кирилл Тимошенко и Сергей Янков.
Призеров наградили памятными медалями и дипломами, победителю вручили кубок, а лучшим игрокам — грамоты и статуэтки, также все игроки команд получили сладкие призы.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.