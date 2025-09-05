Световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продали за 297 млн рублей

Световой меч Дарта Вейдера, использовавшийся в съемках культовой саги «Звездные войны», был продан на аукционе Propstore в Лос-Анджелесе за 3,65 млн долларов, что эквивалентно 297 млн рублей. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Начальная стоимость лота составляла 500 тыс. долларов (около 40 млн рублей), однако в ходе торгов цена выросла почти в восемь раз. Финальная ставка составила 2,9 млн долларов, а с учетом комиссий общая сумма сделки достигла 3,65 млн долларов.
По данным организаторов, реквизит сохранил следы эксплуатации: на мече заметны трещина и другие повреждения. Он использовался при съемках двух фильмов из оригинальной трилогии «Звездных войн».
Ранее, в апреле, на торгах было реализовано еще одно знаковое изделие поп-культуры — платье Мэрилин Монро. Наряд от итальянского бренда Pucci в розовом шелке с поясом и хрустальными кисточками продали почти за 30 млн рублей.
Кроме того, сообщалось, что хлыст Индианы Джонса был продан на аукционе за $525 тысяч.