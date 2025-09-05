Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продали за 297 млн рублей

Реквизит сохранил следы эксплуатации: на мече заметны трещина и другие повреждения.

Источник: Аргументы и факты

Световой меч Дарта Вейдера, использовавшийся в съемках культовой саги «Звездные войны», был продан на аукционе Propstore в Лос-Анджелесе за 3,65 млн долларов, что эквивалентно 297 млн рублей. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Начальная стоимость лота составляла 500 тыс. долларов (около 40 млн рублей), однако в ходе торгов цена выросла почти в восемь раз. Финальная ставка составила 2,9 млн долларов, а с учетом комиссий общая сумма сделки достигла 3,65 млн долларов.

По данным организаторов, реквизит сохранил следы эксплуатации: на мече заметны трещина и другие повреждения. Он использовался при съемках двух фильмов из оригинальной трилогии «Звездных войн».

Ранее, в апреле, на торгах было реализовано еще одно знаковое изделие поп-культуры — платье Мэрилин Монро. Наряд от итальянского бренда Pucci в розовом шелке с поясом и хрустальными кисточками продали почти за 30 млн рублей.

Кроме того, сообщалось, что хлыст Индианы Джонса был продан на аукционе за $525 тысяч.