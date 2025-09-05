Кадыров сообщил об отправке из Чечни в зону СВО новой группы добровольцев

Из Чечни в зону специальной военной операции отправилась новая группа добровольцев, которая вступит в ряды спецназа «Ахмат». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Он отметил, что новобранцы прошли обучение в Российском университете спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе, где под руководством опытных инструкторов они освоили навыки, необходимые для выполнения боевых задач. Их также обеспечили нужной экипировкой и транспортом.
Самолёт с бойцами вылетел накануне из аэропорта Грозного.
«Я благодарен всем нашим воинам, которые в трудную минуту решили встать на защиту Родины и дать отпор врагу», — отметил чеченский лидер.
Ранее стало известно о реакции Кадырова на санкции, введенные Британией в отношении его матери.