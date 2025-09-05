В Тольятти приступили к ремонту хоккейного корта

«Здесь полностью заменят покрытие, обновят борт, установят две калитки, распашные ворота для техники, чтобы она могла беспрепятственно заливать лед зимой, смонтируют лавочки и урны, восстановят баскетбольные щиты и кольца. Проработаем также вопрос по освещению: поменяем осветительные лампы, чтобы ребятам в вечернее время было комфортно здесь играть. Работы, на самом деле, не так много, поэтому уже в ближайшее время жители увидят результат», — сообщил глава Центрального района города Денис Гордийчук.