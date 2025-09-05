В Тольятти приступили к ремонту хоккейного корта

Ремонт хоккейного корта начался на улице Карла Маркса в городе Тольятти в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в местной администрации.
«Здесь полностью заменят покрытие, обновят борт, установят две калитки, распашные ворота для техники, чтобы она могла беспрепятственно заливать лед зимой, смонтируют лавочки и урны, восстановят баскетбольные щиты и кольца. Проработаем также вопрос по освещению: поменяем осветительные лампы, чтобы ребятам в вечернее время было комфортно здесь играть. Работы, на самом деле, не так много, поэтому уже в ближайшее время жители увидят результат», — сообщил глава Центрального района города Денис Гордийчук.
Отметим, в близлежащих домах проживает много семей с детьми, и занятия спортом на свежем воздухе станут для них полезным и приятным времяпрепровождением.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.