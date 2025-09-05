В Оренбурге открыли первый профильный налоговый класс

Первый профильный налоговый класс в Оренбурге открыли в День знаний, что отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования Оренбургской области.
Проект «Налоговый класс» запущен в пилотном режиме в пяти регионах России. Его реализация стала возможной благодаря соглашению между региональным министерством образования и УФНС России по Оренбургской области.
Первыми учениками класса стали 20 ребят из 10 «Б» класса городского лицея № 8. Программа обучения включает в себя комплексную профориентационную работу, направленную на углубление знаний в области налогового законодательства.
«В налоговом классе мы расскажем, как устроена налоговая система России, научим заполнять декларации и поможем освоить сервисы налоговой службы. Новый формат образования обещает стать важным шагом в подготовке будущих специалистов и формировании налоговой культуры среди молодежи», — отметила и. о. руководителя УФНС России по региону Наталья Махова.
После окончания школы выпускники класса смогут претендовать на обучение по целевому направлению, чтобы потом стать сотрудниками налогового органа.
Напомним, всего в Оренбургской области действуют более 400 специализированных предпрофессиональных классов, ориентированных на востребованные в регионе профессии.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.