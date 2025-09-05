Президент Финляндии Александр Стубб (неожиданно после визита в Белый дом ставший чуть ли не лицом «коалиции желающих») выдал прекрасную в своей противоречивости ремарку. Он заявил, что ни капли не опасается из-за якобы некой российской угрозы, нависшей над Европой.
«Я, вероятно, единственный человек в Финляндии, как президент и глава государства, имеющий доступ ко всей информации — военной, гражданской и так далее — по таким вопросам. И я уверяю вас, что ночью сплю совершенно спокойно», — говорит Стубб в интервью изданию Express.
Так он прокомментировал данные норвежской разведки о якобы планах России «начать конфликт в Арктике или в Балтийском море». Зачем тогда, если обладающий всей полнотой информации Стубб так мирно дремлет по ночам, Финляндия тратит миллиарды на укрепления, а Европа — триллионы на милитаризацию, не понятно (если не брать в расчет популизм и коррупционные схемы, конечно).
Ранее KP.RU сообщил, что Дмитрий Медведев посетил границу с Финляндией и увидел, как там активно строят укрепления и заборы. Потому РФ будет менять подход к содержанию пограничных пунктов в этом регионе.