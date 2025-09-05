Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стубб на вопрос о якобы угрозе со стороны РФ ответил, что спит спокойно

Финский президент начал противоречить сам себе в обвинениях в адрес России.

Источник: Комсомольская правда

Президент Финляндии Александр Стубб (неожиданно после визита в Белый дом ставший чуть ли не лицом «коалиции желающих») выдал прекрасную в своей противоречивости ремарку. Он заявил, что ни капли не опасается из-за якобы некой российской угрозы, нависшей над Европой.

«Я, вероятно, единственный человек в Финляндии, как президент и глава государства, имеющий доступ ко всей информации — военной, гражданской и так далее — по таким вопросам. И я уверяю вас, что ночью сплю совершенно спокойно», — говорит Стубб в интервью изданию Express.

Так он прокомментировал данные норвежской разведки о якобы планах России «начать конфликт в Арктике или в Балтийском море». Зачем тогда, если обладающий всей полнотой информации Стубб так мирно дремлет по ночам, Финляндия тратит миллиарды на укрепления, а Европа — триллионы на милитаризацию, не понятно (если не брать в расчет популизм и коррупционные схемы, конечно).

Ранее KP.RU сообщил, что Дмитрий Медведев посетил границу с Финляндией и увидел, как там активно строят укрепления и заборы. Потому РФ будет менять подход к содержанию пограничных пунктов в этом регионе.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше