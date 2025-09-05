В деревне Старое Котяково в Чувашии открыли фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в деревне Старое Котяково Батыревского округа Чувашской Республики, сообщили в местной администрации. Объект построили в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В здании площадью около 80 кв. м установили современные системы отопления, водоснабжения и канализации. Также оборудованы процедурный и прививочный кабинеты, помещение для хранения лекарственных средств, комната для работников с раздевалкой и санузел. Кроме того, установили пандус с двухсторонним ограждением и поручнями и кнопку вызова персонала.
«Модернизация первичного звена здравоохранения является ключевым направлением развития системы медицинской помощи. Фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории — первые учреждения, обеспечивающие профилактику и раннее выявление заболеваний, что значительно повышает эффективность лечения. Строительство, обновление их материально-технической базы и оснащение современным оборудованием крайне важно для повышения качества и доступности медицинской помощи на местах», — отметила заместитель министра здравоохранения региона Олеся Игнатьева.
В новом ФАПе более 400 взрослых и детей смогут проходить вакцинацию, диспансеризацию, профилактические осмотры, а также получать плановую и неотложную медицинскую помощь.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.