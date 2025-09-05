В деревне Старое Котяково в Чувашии открыли фельдшерско-акушерский пункт

В здании площадью около 80 кв. м установили современные системы отопления, водоснабжения и канализации. Также оборудованы процедурный и прививочный кабинеты, помещение для хранения лекарственных средств, комната для работников с раздевалкой и санузел. Кроме того, установили пандус с двухсторонним ограждением и поручнями и кнопку вызова персонала.