В городе Ханты-Мансийске появится Шахматный сквер

Кроме того, в сквере установят более 100 малых архитектурных форм, включая карусели, качели, шахматные фигуры и столы, лавочки и спортивные элементы. Также на территории откроют кафе и проведут озеленение. Завершение всех работ запланировано на конец текущего года.