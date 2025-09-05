В городе Ханты-Мансийске появится Шахматный сквер

Шахматный сквер откроют в районе улиц Ленина и Калинина в городе Ханты-Мансийске в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городском информационном центре столицы Ханты-Мансийского автономного округа.
Будущий сквер строят на площади более 5 тыс. кв. м. Территория будет разделена на две тематические зоны: шахматный сквер и парк качелей. Особое внимание уделено созданию инклюзивной среды — там появятся элементы, адаптированные для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, в сквере установят более 100 малых архитектурных форм, включая карусели, качели, шахматные фигуры и столы, лавочки и спортивные элементы. Также на территории откроют кафе и проведут озеленение. Завершение всех работ запланировано на конец текущего года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.