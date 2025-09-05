В Вурнарском округе Чувашии открыли 2 фельдшерско-акушерских пункта

Два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) открыли 3 сентября в деревнях Вурман-Кибеки и Хирпоси Вурнарского округа Чувашии, сообщили в министерстве здравоохранения республики. Медицинские объекты построили в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Как отметила министр здравоохранения региона Лариса Тарасова, открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов заметно улучшит доступность и качество медицинской помощи для сельского населения, особенно для тех, кто живет вдали от центральной районной больницы, а это около 600 жителей.
«Оба ФАПа оборудованы новейшим медицинским оборудованием, что позволяет на месте проводить диагностику, профилактику и лечение заболеваний. Опытные специалисты смогут в комфортных условиях проводить консультации, включая телемедицинские, организовывать профилактические мероприятия и оказывать первичную медико-санитарную помощь», — добавила Лариса Тарасова.
Напомним, в Вурнарском округе функционируют 39 фельдшерско-акушерских пунктов. За последние пять лет благодаря поддержке главы Чувашии Олега Николаева и реализации национальных проектов было построено 14 новых объектов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.