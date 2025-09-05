В городе Новокуйбышевске Самарской области отремонтировали школу № 9

Ремонт школы № 9 завершили в городе Новокуйбышевске Самарской области в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации городского округа.
Работы велись поэтапно в течение нескольких лет. С 2021 по 2023 год специалисты обновили фасад, входную группу, а также второй и третий этажи образовательного учреждения.
В этом году в школе провели капитальный ремонт первого этажа. Подрядная организация обновила системы водоснабжения, освещения, отопления и канализации, установила автоматическую пожарную и охранную сигнализации, систему видеонаблюдения, а также проложила современные локальные кабельные сети связи.
Напомним, также в Новокуйбышевске отремонтировали школу № 6. Специалисты обновили фасад здания, установили пандус и провели работы во внутренних помещениях.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.