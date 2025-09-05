Ким Чен Ын пообещал России полную поддержку в ее борьбе за защиту суверенитета

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил полную поддержку всем действиям, которые Россия предпринимает для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Как заявил глава КНДР, российский народ может рассчитывать на поддержку со стороны северокорейских партнеров в своих начинаниях.
«Мы будем полностью поддерживать борьбу правительства и армии народа России, направленную на защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности. А также считаем это своим долгом перед братьями. Будем оставаться верными договору между КНДР и Российской Федерацией», — передал слова Ким Чен Ына чрезвычайный полномочный посол КНДР в РФ Син Хон Чхол.
Чхол сообщил об этом в то же время, когда министр обороны России Андрей Белоусов принимал участие в торжественном приеме, посвященном годовщине (77 лет) основания Корейской Народно-Демократической Республики в корейском посольстве в Москве.
