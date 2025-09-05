Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын пообещал России полную поддержку в ее борьбе за защиту суверенитета

Северная Корея выразила полную поддержку всем действиям России.

Источник: Комсомольская правда

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил полную поддержку всем действиям, которые Россия предпринимает для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Как заявил глава КНДР, российский народ может рассчитывать на поддержку со стороны северокорейских партнеров в своих начинаниях.

«Мы будем полностью поддерживать борьбу правительства и армии народа России, направленную на защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности. А также считаем это своим долгом перед братьями. Будем оставаться верными договору между КНДР и Российской Федерацией», — передал слова Ким Чен Ына чрезвычайный полномочный посол КНДР в РФ Син Хон Чхол.

Чхол сообщил об этом в то же время, когда министр обороны России Андрей Белоусов принимал участие в торжественном приеме, посвященном годовщине (77 лет) основания Корейской Народно-Демократической Республики в корейском посольстве в Москве.

Ранее KP.RU сообщил, что Ким Чен Ын назвал помощь России в ее начинаниях братским долгом КНДР.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше