Ким Чен Ын пообещал России полную поддержку в ее борьбе за защиту суверенитета

«Мы будем полностью поддерживать борьбу правительства и армии народа России, направленную на защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности. А также считаем это своим долгом перед братьями. Будем оставаться верными договору между КНДР и Российской Федерацией», — передал слова Ким Чен Ына чрезвычайный полномочный посол КНДР в РФ Син Хон Чхол.