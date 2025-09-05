Завод из Новотроицка Оренбургской области внедрит бережливое производство

Новотроицкий завод нестандартного технологического оборудования (НЗНТО) внедрит инструменты бережливого производства в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области.
Компания специализируется на производстве, поставке и сервисном обслуживании оборудования для энергетического комплекса, цементной, горнодобывающей и металлургической промышленности. Внедрение инструментов бережливого производства рассчитано на три года. Активная фаза пройдет в течение первых шести месяцев при участии экспертов регионального центра компетенций.
Первый этап — диагностика пилотного потока — начнется в декабре этого года. Совместно с рабочей группой будут определены ключевые точки для улучшений. Участие в проекте позволит предприятию повысить эффективность, укрепить конкурентные позиции, увеличить прибыль и поддерживать устойчивый рост бизнеса.
Особое внимание будет уделено обучению персонала. В ближайшее время рабочая группа предприятия пройдет первый модуль подготовки, включающий тренинги по основам бережливого производства, картированию процессов, системе 5С и производственному анализу.
Напомним, с 2019 по 2024 год в нацпроекте «Производительность труда» поучаствовали 50 предприятий Оренбургской области. К 2030 году к проекту планируют присоединиться еще 28 предприятий.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.